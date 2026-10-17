Altacher Goldtorschütze wurde zum Weltenbummler

Bullen-Pleite kein Vorteil

Am Sonntag (14.30 Uhr) wird der Mittelfeldspieler nur aus weiter Ferne den nächsten Altacher Versuch, in Salzburg zu bestehen, mitverfolgen. Die Voraussetzungen für die Ländle-Elf sind durchaus gut. Nicht so sehr wegen des Erfolges gegen Wolfsberg am letzten Wochenende. Vielmehr wegen der Klatsche, die Salzburg gegen den AC Mailand in der Europa League erst am Donnerstag einstecken musste. Die Italiener führten die Salzburger vor. Und lieferten damit den Altachern die „Gebrauchsanweisungen“, wie man den Mozartstädtern beikommen kann. Von einem Vorteil will Altachs Trainer Ognjen Zaric aber nichts wissen: „Sie sind eine Topmannschaft, wir brauchen einen Toptag, um in Salzburg tatsächlich zu bestehen.“