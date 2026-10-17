Kurios! Stadion evakuiert – Hütters PK abgebrochen

Evakuierung! Die Pressekonferenz von Adi Hütter nach dem 1:0-Sieg seiner Frankfurter gegen Köln endete am Freitagabend auf kuriose Art und Weise.
Adi Hütter musste zunächst herzlich lachen, als in den Kellerräumen der Fußball-Arena immer wieder eine schrille Alarmsirene erklang. „Sehr geehrte Damen und Herren, wegen einer technischen Störung in unserem Hause bitten wir Sie, das Gebäude zügig zu verlassen“, hieß es nach der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln in den Katakomben. Kurze Zeit später räumte der Österreicher das Podium.
Hütter war nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft kaum mit seinem Eingangsstatement und einem Sonderlob für Kapitän Robin Koch fertig, da fand die Pressekonferenz ein jähes Ende. Kölns Cheftrainer Rene Wagner war einige Minuten früher vor die Medien getreten und hatte die Fragen der Journalisten bereits beantwortet.
Alarm endet nach etwa 15 Minuten
Die schrillen Töne inklusive der Ansagen in deutscher und englischer Sprache waren über mehrere Minuten in Dauerschleife zu hören. Welche technische Störung den Alarm und die Räumung des Stadioninnenraums ausgelöst hatte, war zunächst nicht klar.
Ein vor der Arena vorgefahrenes Feuerwehrauto sowie mehrere Krankenwagen fuhren zunächst mit Blaulicht vor den Eingang, waren aber ein paar Minuten später nicht mehr dort zu sehen. Nach knapp 15 Minuten endete auch das schrille Alarmsignal.
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