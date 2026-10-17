Um Topklubs zu ärgern, braucht Salzburg viel mehr

„Wir wollen es der AC Milan so schwer wie möglich machen und auch in der Partie zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind.“ Salzburg-Trainer Danny Röhl war wie auch seine Spieler selbstverständlich voller Vorfreude auf den Heimkracher in der Europa League gegen den italienischen Weltklub. Die Worte vor einem so großen Spiel sind das eine, die Taten auf dem Rasen das andere. Dass die Mailänder über mehr Qualität verfügen, war jedem bewusst.