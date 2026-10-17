Um Topklubs zu ärgern, braucht Salzburg viel mehr

Salzburg hatte in der Europa League gegen die AC Milan klar das Nachsehen. Beim 0:4 wurden den Bullen klar die Grenzen aufgezeigt. Einige Faktoren hätten die Salzburger besser machen müssen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Kolland.
„Wir wollen es der AC Milan so schwer wie möglich machen und auch in der Partie zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind.“ Salzburg-Trainer Danny Röhl war wie auch seine Spieler selbstverständlich voller Vorfreude auf den Heimkracher in der Europa League gegen den italienischen Weltklub. Die Worte vor einem so großen Spiel sind das eine, die Taten auf dem Rasen das andere. Dass die Mailänder über mehr Qualität verfügen, war jedem bewusst.
Umso mehr muss sich die schwächere Mannschaft mit anderen Mitteln zu helfen wissen. Ein taktisches Foul im Mittelfeld, ein bisschen Ellbogenmentalität, defensive Disziplin und eine hohe Laufbereitschaft. In den ersten beiden Punkten waren die Bullen einfach zu brav (Valentin Zabransky kassierte als einziger Bulle Gelb). Eine Grätsche soll den Gegner niemals verletzen, ihm aber aufzeigen, dass er ein schwieriges Match vor sich hat. So ein Führungsspieler, der genau das vormacht, fehlte. In puncto Disziplin agierte der defensive Verbund heuer schon einmal konsequenter.
Was man den Bullen nicht vorwerfen konnte, war die Laufbereitschaft: 116,6 Kilometer sind ein guter Wert. Wenn dazu noch die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen und zielgerichtetere Pässe im letzten Drittel kommen, kann es Salzburg solchen Topklubs irgendwann wirklich wieder so schwer wie möglich machen.
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