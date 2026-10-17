Mattles ÖVP schafft reine „Tirol-Mitgliedschaft“

Änderung des Statuts angestrebt

Dazu braucht es eine Änderung des Statuts, die sich die schwarzen Granden am Parteitag im Innsbrucker Congress absegnen lassen wollen. „Mehr Selbstständigkeit und mehr Tirol“ sei auch hier das Motto, hieß es in einer Aussendung am Samstag, in der Landesparteiobmann Landeshauptmann Anton Mattle zum wiederholten Male wissen ließ, dass Tirol „anders“ sei und es in zentralen Bereichen hier quasi besser laufe als auf Bundesebene.