Vor dem Derby wird sogar der Schlaf überwacht

Fast wäre „JP“ Hödl in Bournemouth zum großen Helden geworden. Doch leider verpasste der Youngster in der Europa League bei einer guten Möglichkeit die Top-Chance aufs Tor. Wer weiß, wie das Spiel sonst geendet hätte. Und doch zeigte der internationale Auftritt in Südengland einmal mehr: Der 19-Jährige ist längst bei den ganz Großen angekommen.