Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Sturm-Jungstar Hödl

Vor dem Derby wird sogar der Schlaf überwacht

Fußball National
17.10.2026 12:30
JP Hödl zeigt auch international stets seine Klasse.
JP Hödl zeigt auch international stets seine Klasse.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Er läuft und läuft und läuft, hat eine richtige Pferdelunge! Kein Feldspieler von Sturm absolvierte in der bisherigen Saison mehr Einsatzminuten als Jacob Peter Hödl. Weshalb der 19-jährige Youngster fast keine Pausen braucht und er schon heiß auf das Derby am Sonntag gegen den GAK ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fast wäre „JP“ Hödl in Bournemouth zum großen Helden geworden. Doch leider verpasste der Youngster in der Europa League bei einer guten Möglichkeit die Top-Chance aufs Tor. Wer weiß, wie das Spiel sonst geendet hätte. Und doch zeigte der internationale Auftritt in Südengland einmal mehr: Der 19-Jährige ist längst bei den ganz Großen angekommen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
17.10.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.572 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
89.146 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.384 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
725 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
630 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Fußball National
Isamil Tadjouri
Altacher Goldtorschütze wurde zum Weltenbummler
Sport Tv Logo
Und ein Kreuzbandriss
„Emotional!“ Vrioni soll WAC aus Krise schießen
Sport Tv Logo
Sturm-Jungstar Hödl
Vor dem Derby wird sogar der Schlaf überwacht
„Krone“-Kolumne
Um Topklubs zu ärgern, braucht Salzburg viel mehr
Veilchen brauchen Tore
Austria alarmiert: „So gewinnst du kein Spiel“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf