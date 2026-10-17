„Emotional!“ Vrioni soll WAC aus Krise schießen

Der trifft am Sonntag im Kellerduell auf die WSG Tirol. Positiv: Giacomo Vrioni, der Top-Bomber der bisher offensiv zahnlosen „Wölfe“, kehrt zurück in die Startelf. Und der Italo-Albaner will treffen, aber nicht jubeln. Ein Exil-Kärntner möchte ihn stoppen – er ist jetzt schon eine kleine WSG-Legende. Zudem: Ein Wolfsberger erlitt einen Kreuzbandriss.