„Emotional!“ Vrioni soll WAC aus Krise schießen

Der trifft am Sonntag im Kellerduell auf die WSG Tirol. Positiv: Giacomo Vrioni, der Top-Bomber der bisher offensiv zahnlosen „Wölfe“, kehrt zurück in die Startelf. Und der Italo-Albaner will treffen, aber nicht jubeln. Ein Exil-Kärntner möchte ihn stoppen – er ist jetzt schon eine kleine WSG-Legende. Zudem: Ein Wolfsberger erlitt einen Kreuzbandriss.
Nur sieben Törchen am Konto, in den vergangenen drei Partien nur einmal getroffen. Der WAC braucht Tore wie einen Bissen Brot! Die soll jetzt vor allem einer wieder liefern: Giacomo Vrioni.
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