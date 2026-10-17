Zwei brutale Raubüberfälle erschüttern Wien

Zweiter Raubüberfall in Favoriten

Nur einen Tag später, am Freitag gegen 22.50 Uhr, kam es im Helmut-Zilk-Park in Wien-Favoriten zum nächsten Raubüberfall. Vier bislang unbekannte Männer sollen einen 20-Jährigen bedroht und Bargeld gefordert haben. Als sich der junge Mann weigerte, schlugen und traten die Angreifer auf ihn ein. Anschließend raubten sie ihm seine Geldbörse, sein Handy und seine Kappe, bevor sie flüchteten.