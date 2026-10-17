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Täter flüchtig

Zwei brutale Raubüberfälle erschüttern Wien

Wien
17.10.2026 12:51
Der erste Überfall ereignete sich am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in Wien-Leopoldstadt.
Der erste Überfall ereignete sich am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in Wien-Leopoldstadt.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gleich zwei brutale Raubüberfälle haben sich innerhalb von zwei Tagen in Wien ereignet. In der Leopoldstadt wurde ein 48-Jähriger in seiner eigenen Wohnung mit einem Messer bedroht und schwer verletzt. Nur einen Tag später schlugen vier Unbekannte in Favoriten zu. In beiden Fällen sind die Täter auf der Flucht.

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Der erste Überfall ereignete sich am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in Wien-Leopoldstadt. Zwei maskierte Männer brachten einen 48-Jährigen unter einem Vorwand dazu, seine Wohnungstür zu öffnen. Anschließend drangen sie gewaltsam ein, überwältigten den Bewohner und bedrohten ihn mit einem Klappmesser mit dem Umbringen.

Täter nahmen Opfer Handy weg
Damit der Mann keine Hilfe rufen konnte, nahmen ihm die Täter sein Handy ab. Danach durchsuchten sie die gesamte Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen. Mit ihrer Beute, darunter eine wertvolle Münzsammlung, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Dem Opfer gelang es wenig später, mit einem zweiten Mobiltelefon die Polizei zu alarmieren. Der 48-Jährige erlitt teils schwere Verletzungen im Gesicht sowie an einem Fuß und musste ins Spital gebracht werden. 

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Zweiter Raubüberfall in Favoriten
Nur einen Tag später, am Freitag gegen 22.50 Uhr, kam es im Helmut-Zilk-Park in Wien-Favoriten zum nächsten Raubüberfall. Vier bislang unbekannte Männer sollen einen 20-Jährigen bedroht und Bargeld gefordert haben. Als sich der junge Mann weigerte, schlugen und traten die Angreifer auf ihn ein. Anschließend raubten sie ihm seine Geldbörse, sein Handy und seine Kappe, bevor sie flüchteten.

Opfer erlitt Schulterverletzung
Passanten eilten dem verletzten 20-Jährigen zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Der Mann erlitt eine Schulterverletzung, lehnte die Versorgung durch die Rettung jedoch ab und wollte selbstständig ins Spital fahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern im Helmut-Zilk-Park blieb erfolglos. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

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