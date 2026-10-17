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Todesursache geklärt! Daran starb Wrestler Pac

Sport-Mix
17.10.2026 11:45
Benjamin Satterley wurde nur 40 Jahre alt.
Benjamin Satterley wurde nur 40 Jahre alt.(Bild: X/WrestleTalk_TV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwei Wochen nach dem Tod von Benjamin Satterley, besser bekannt unter seinem Ringnamen „Pac“, ist nun die Ursache für das plötzliche Ableben des Wrestlers bekannt. 

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Satterley war am 27. September leblos in einem Mietwagen vor einem Restaurant in der Nähe von Chicago entdeckt worden, die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 40-jährigen Briten feststellen. Noch am Vorabend war Pac bei „All Out“ in Chicago in den Ring gestiegen. 

Dem US-Promiportal „TMZ“ zufolge starb Satterley an bronchialem Asthma, es handelt sich somit um eine natürliche Todesursache.

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2012 war dem Briten der Sprung in die USA gelungen, wo in der WWE unter dem Namen „Neville“ bei NXT antrat. Der große Durchbruch blieb Satterly allerdings verwehrt, ab 2018 machte er sich schließlich bei AEW einen Namen. 

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