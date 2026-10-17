Alkolenker streift Traktor und stürzt 10 Meter ab

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat vor Fahrtantritt ein Einheimischer (53) in Vomp im Tiroler Bezirk Schwaz. Der Pkw-Lenker touchierte folglich einen Traktor und stürzte anschließend zehn Meter über einen Steilhang. Einen Test mit dem Alkomat verweigerte er.
Zu dem Unfall kam es in der Nacht auf Samstag gegen 3.15 Uhr. Im Ortsteil Gröben in Vomp fuhr der 53-Jährige mit seinem Pkw auf eine Spitzkehre zu. „Kurz davor kam er rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen neben der Fahrbahn abgestellten Traktor und stürzte rund zehn Meter über einen Steilhang ab“, heißt es von der Polizei.
Alkomattest verweigert
Das Fahrzeug des Tirolers kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall zog sich der 53-Jährige Verletzungen zu und musste später in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. „Der Lenker wurde zum Alkotest aufgefordert, welchen er aber verweigerte, weshalb ihm der Führerschein abgenommen wurde.“ Zur Bergung des Fahrzeugs rückte die Freiwillige Feuerwehr Vomp mit drei Fahrzeugen und 15 Mitgliedern aus.
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