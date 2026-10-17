Alkolenker streift Traktor und stürzt 10 Meter ab

Zu dem Unfall kam es in der Nacht auf Samstag gegen 3.15 Uhr. Im Ortsteil Gröben in Vomp fuhr der 53-Jährige mit seinem Pkw auf eine Spitzkehre zu. „Kurz davor kam er rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen neben der Fahrbahn abgestellten Traktor und stürzte rund zehn Meter über einen Steilhang ab“, heißt es von der Polizei.