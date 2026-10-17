Beim Radfahren gab es gemessen an den schwierigen Bedingungen wenige Stürze, Pertl arbeitete sich gut nach vorne und leistete in seiner Gruppe auch gute Arbeit. Als klar war, dass es auf eine Laufentscheidung hinauslief, freute sich der starke Läufer, der frische Beine hatte. „Nach eineinhalb Stunden war ich dann munter“, lachte der Pongauer. „Ich bin ins Ziel gekommen und war komplett fertig.“ Etwas später kam auch Bruder Philip ins Ziel. Dieser erwischte keinen perfekten Tag und landete nur auf Rang 40. „Das ist sicher nicht das, was er drauf hätte“, meinte Lukas.