Jaksch: „Schluss mit Stillstand – mein Plan steht“

Die Spannung vor dem FPÖ-Parteitag steigt. Nicht nur wegen der offenbar geplanten Störaktionen linker Aktivisten, sondern auch wegen der dem, worum es an dem Tag vorrangig geht: Die Wahl des Landesparteiobmanns. Neben Amtsinhaber Alexander Petschnig stellt sich auch Herausforderer Mario Jaksch dem Votum der Delegierten. Der Bezirksparteiobmann zeigt sich weiter zuversichtlich, Chancen auf die Funktion der Parteispitze zu haben. Die Namen seiner Unterstützer will er noch nicht nennen. Es handle sich aber um „bekannte und neue Gesichter“. Sollte er zum Parteichef gewählt werden, werde er sein Team präsentieren, verspricht Jaksch.