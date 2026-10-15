Was der Fall Rohrbach in den Spitälern änderte

„Rotes Telefon“ und Hubschrauber für die Nacht

Zusätzlich gibt es seit Juli eine Art „rotes Telefon“, das die direkte und vorrangige Kommunikation zwischen den Ärzten der Spitäler sicherstellt. Damit sollen wertvolle Minuten gespart werden, weil langwierige Vermittlungen und Warteschleifen wegfallen. Und eine weitere Verbesserung gibt es inzwischen: Seit 25. September steht in Oberösterreich auch nachts ein Rettungshubschrauber zur Verfügung.