Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Jahr nach Drama

Was der Fall Rohrbach in den Spitälern änderte

Oberösterreich
15.10.2026 16:09
Das Klinikum Rohrbach wurde zum Schauplatz eines tragischen Todesfalls.
Das Klinikum Rohrbach wurde zum Schauplatz eines tragischen Todesfalls.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Vor einem Jahr deckte die „Krone“ den tragischen Tod einer Mühlviertlerin auf, für die trotz lebensbedrohlicher Diagnose keine Spezialklinik gefunden werden konnte. Der Fall erschütterte das Gesundheitswesen in Oberösterreich. Jetzt ziehen die Verantwortlichen Bilanz, was sich seither verändert hat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Schicksal einer Mühlviertlerin, die nach dem Riss ihrer Hauptschlagader in keine spezialisierte Klinik verlegt werden konnte, wurde zur Zäsur für das Gesundheitswesen in Oberösterreich. Die von der „Krone“ aufgedeckten Hintergründe zeigten schonungslos auf, was im medizinischen Ernstfall trotz eingespielter Routinen nicht funktionierte.

Ärzte telefonierten vergeblich von Wien über St. Pölten, Linz und Salzburg bis nach Passau, um einen Platz in einer Herzchirurgie zu bekommen. Ein Rettungshubschrauber stand in der Nacht für einen möglichen Transport erst gar nicht zur Verfügung.

Zitat Icon

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Gesundheitswesen in Oberösterreich in den letzten zwölf Monaten durchaus gestärkt worden ist.

Gesundheitsreferentin und LH-Vize Christine Haberlander

Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Nach der Aufarbeitung durch eine Expertenkommission und deren konkreten Verbesserungsvorschlägen wurde das Notfallmanagement für derartige Fälle neu organisiert. Kostja Steiner, Ärztlicher Direktor des Klinikums Rohrbach und Leiter des Projekts Eskalationsmanagement, erklärt: „Die Wege sind ganz klar geregelt, und zwar für alle Krankenanstalten.“

Zitat Icon

Hier ist der Grundstein gelegt. Der ist sehr schnell und sehr problemlos umgesetzt worden. Es ist wirklich von allen Seiten getragen worden.

Kostja Steiner, Ärztlicher Direktor Klinikum Rohrbach

Bild: FL

Konkret heißt das: Können drei festgelegte und angefragte Spezialkliniken einen Notfallpatienten nicht aufnehmen, muss das ursprünglich zuständige Zentrum die Versorgung übernehmen. Auch dann, wenn dort eigentlich keine Kapazitäten mehr frei sind.

Bei herzchirurgischen Notfällen kommt dabei dem Kepler-Uniklinikum in Linz eine zentrale Rolle zu. Dessen Chef Meinhard Lukas sagt: „Dann tun wir das Menschenmögliche, diesen vierten oder fünften Patienten in irgendeiner Weise zu behandeln.“

Lesen Sie auch:
Weil sie Schmerzen hatte, suchte eine Mühlviertlerin (55) im Klinikum Rohrbach Hilfe. Knapp fünf ...
Krone Plus Logo
Drama in Notaufnahme
Trotz Lebensgefahr abgewiesen: Patientin (55) tot
26.10.2025
Tod in der Notaufnahme
Patientin abgewiesen: Wut und Fassungslosigkeit
26.10.2025

„Rotes Telefon“ und Hubschrauber für die Nacht
Zusätzlich gibt es seit Juli eine Art „rotes Telefon“, das die direkte und vorrangige Kommunikation zwischen den Ärzten der Spitäler sicherstellt. Damit sollen wertvolle Minuten gespart werden, weil langwierige Vermittlungen und Warteschleifen wegfallen. Und eine weitere Verbesserung gibt es inzwischen: Seit 25. September steht in Oberösterreich auch nachts ein Rettungshubschrauber zur Verfügung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.10.2026 16:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.152 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
111.921 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
82.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1088 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
887 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
686 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Oberösterreich
Vier über 100-Jährige
Rezept für hohes Alter: „Anständig und treu leben“
Ein Jahr nach Drama
Was der Fall Rohrbach in den Spitälern änderte
Laut neuer Studie
Weihnachtseinkauf im Oktober? Kunden sind dagegen
Wer hat Herz für Igel?
Stachler suchen kühlen Platz für Winterschlaf
Wartelisten gefordert
Entscheidet das Geld über schnelleren OP-Termin?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf