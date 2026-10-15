Semesterstart für Studenten aus fast 40 Nationen

Voll angelaufen ist das Herbstsemester an der Joseph-Haydn-Privathochschule (JHP) in Eisenstadt. „Das Interesse an einem Studium ist enorm“, freut sich Rektor Gerhard Krammer.
79 von 270 Studienplätzen sind neu belegt. „Die Streuung ist international, unsere Studenten kommen aus fast 40 Nationen.“ Gleichzeitig bleibt die regionale Verankerung ein wesentliches Element. 52 Prozent der inländischen Studierenden sind Burgenländer.
Einzigartiges Umfeld
„Die nachhaltige Stärkung der musikalischen Ausbildung im Heimatland ist ein klarer Auftrag“, so Krammer. Geschäftsführer Michael Gerbavsits: „Der Blick unseres Studienortes richtet sich dennoch in die ganze Welt.“ Für das Studienjahr wurden fast 200 Interessenten registriert. Landesrätin Daniela Winkler: „Die JHP bietet als junge, hochmoderne Bildungsstätte ein einzigartiges Umfeld. Die Möglichkeiten sind vielfältig und zukunftsweisend.“ Glasharmonika und Jazz-Violine als Schwerpunkte gibt es nur hier.
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