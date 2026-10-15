Semesterstart für Studenten aus fast 40 Nationen

Einzigartiges Umfeld

„Die nachhaltige Stärkung der musikalischen Ausbildung im Heimatland ist ein klarer Auftrag“, so Krammer. Geschäftsführer Michael Gerbavsits: „Der Blick unseres Studienortes richtet sich dennoch in die ganze Welt.“ Für das Studienjahr wurden fast 200 Interessenten registriert. Landesrätin Daniela Winkler: „Die JHP bietet als junge, hochmoderne Bildungsstätte ein einzigartiges Umfeld. Die Möglichkeiten sind vielfältig und zukunftsweisend.“ Glasharmonika und Jazz-Violine als Schwerpunkte gibt es nur hier.