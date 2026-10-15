Grochar im Interview

Olympia-Medaille „liegt noch auf der Rückbank“

Wintersport
15.10.2026 14:51
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Para-Skifahrer Thomas Grochar verriet bei der ÖSV-Einkleidung in Pasching, dass er für seine Olympia-Medaille immer noch keinen passenden Platz gefunden hat: „Sie liegt noch im Auto auf der Rückbank.“

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