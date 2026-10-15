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Verein „Wir fürs Tier“ sucht neue Mitglieder

Burgenland
15.10.2026 14:00
Das Team von „Wir fürs Tier“ freut sich über neue Mitglieder, um Katzen und Co. zu helfen.
Das Team von „Wir fürs Tier“ freut sich über neue Mitglieder, um Katzen und Co. zu helfen.(Bild: Wir fürs Tier)
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Von Burgenland-Krone

Es gibt viele Möglichkeiten, sich im Tierschutz zu engagieren. Welche das sind, erfahren Interessierte am kommenden Samstag. 

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Der Verein „Wir fürs Tier“ mit seinem Katzenhaus in Loipersdorf im Burgenland steht für nachhaltigen Tierschutz. Kastrationsaktionen werden organisiert, ungewollte oder nach dem Tod des Besitzers zurückgelassene Tiere werden aufgenommen, versorgt und vermittelt. Und die privat organisierte Tierrettung hilft, wo es möglich ist. All das wird durch Spenden finanziert – und durch Ehrenamtliche möglich gemacht, die den Verein in ihrer Freizeit unterstützen.

Unterstützung dringend gefragt
Dringend benötigt der Verein weitere Helfer, insbesondere für die Tierrettung, auch im Bezirk Oberpullendorf. Die Einsätze reichen von verletzten Tieren bis hin zum Einfangen ausgesetzter Katzenbabys. Auch bei Kastrationsaktionen ist Unterstützung dringend gefragt. Immer mehr Privatpersonen bitten dabei um Hilfe, um eine unkontrollierte Vermehrung und damit weiteres Tierleid zu verhindern.

Unterstützung gesucht: Katzen benötigen weiter Hilfe.
Unterstützung gesucht: Katzen benötigen weiter Hilfe.(Bild: Wir fürs Tier)

Basteln und backen als Hilfe
Doch auch wer nicht unmittelbar mit Tieren arbeiten möchte, kann helfen. Etwa durch basteln und backen für Adventmärkte oder die Organisation von Spendenaktionen. Auch eigene kreative Ideen sind willkommen. Denn die monatlichen Tierarztkosten des Vereins liegen mittlerweile im fünfstelligen Bereich.

Welche Möglichkeiten es gibt, erfahren Interessierte beim Neuaktiventreffen am kommenden Samstag, 17. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im „FiftyOne“ in Oberwart (Wienerstraße 51). Anmeldung: 0676/6412875.

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