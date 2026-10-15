Verein „Wir fürs Tier“ sucht neue Mitglieder

Der Verein „Wir fürs Tier“ mit seinem Katzenhaus in Loipersdorf im Burgenland steht für nachhaltigen Tierschutz. Kastrationsaktionen werden organisiert, ungewollte oder nach dem Tod des Besitzers zurückgelassene Tiere werden aufgenommen, versorgt und vermittelt. Und die privat organisierte Tierrettung hilft, wo es möglich ist. All das wird durch Spenden finanziert – und durch Ehrenamtliche möglich gemacht, die den Verein in ihrer Freizeit unterstützen.