Starker Raphael Kokas wird Siebter im Scratch

Einen starken Start hat Raphael Kokas für Österreich bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Shanghai abgeliefert. Der erst 21-jährige Wiener sorgte bei seiner dritten WM für sein bisher bestes Ergebnis und landete im Scratch auf dem siebten Rang.
Der Olympia-Teilnehmer 2024 ist einer von vier ÖRV-Männern, die bei den Titelkämpfen in China am Start sind. Am Freitag bestreitet nun der Kärntner Heimo Fugger im Punkterennen sein WM-Debüt.
„Ich bin sehr zufrieden“
„Es war ein sehr gutes Rennen und ich bin sehr zufrieden“, erklärte Kokas, der sein persönliches Ziel Top acht erfüllt hat. „Vielleicht wäre sogar noch ein wenig mehr drinnen gewesen, weil ich ja nicht weit weg von Platz vier war. Es war ein ungewohntes Rennen, eher mehr Stop-und-Go ohne richtigen Zug dahinter.“
Den Sieg holte der Brite Matthew Bostock vor dem Neuseeländer Tom Sexton und dem Belgier Lindsay De Vylder.
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