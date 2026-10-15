Starker Raphael Kokas wird Siebter im Scratch

„Ich bin sehr zufrieden“

„Es war ein sehr gutes Rennen und ich bin sehr zufrieden“, erklärte Kokas, der sein persönliches Ziel Top acht erfüllt hat. „Vielleicht wäre sogar noch ein wenig mehr drinnen gewesen, weil ich ja nicht weit weg von Platz vier war. Es war ein ungewohntes Rennen, eher mehr Stop-und-Go ohne richtigen Zug dahinter.“