Ist Ihnen die Herkunft bei Tiefkühlgemüse wichtig?

Der belgische Tiefkühlkonzern Ardo schließt sein Werk in Groß-Enzersdorf im Marchfeld. Rund 240 Mitarbeiter stehen vor der Arbeitslosigkeit, 500 Zulieferbetriebe verlieren ihren wichtigsten Abnehmer. Auch in den heimischen Supermärkten könnte damit mangels Alternativen zunehmend Tiefkühlgemüse aus dem Ausland die Regale füllen. Ist Ihnen die Herkunft beim klassischen Gründonnerstags-Spinat wichtig?