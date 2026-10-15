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Ist Ihnen die Herkunft bei Tiefkühlgemüse wichtig?

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15.10.2026 16:43
Der belgische Tiefkühlkonzern Ardo schließt sein Werk im Marchfeld.
Der belgische Tiefkühlkonzern Ardo schließt sein Werk im Marchfeld.(Bild: Krone-Collage/AP/ARDO AUSTRIA FROST/FABIAN VOLF, blende11.photo - stock.adobe.com)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Der belgische Tiefkühlkonzern Ardo schließt sein Werk in Groß-Enzersdorf im Marchfeld. Rund 240 Mitarbeiter stehen vor der Arbeitslosigkeit, 500 Zulieferbetriebe verlieren ihren wichtigsten Abnehmer. Auch in den heimischen Supermärkten könnte damit mangels Alternativen zunehmend Tiefkühlgemüse aus dem Ausland die Regale füllen. Ist Ihnen die Herkunft beim klassischen Gründonnerstags-Spinat wichtig?

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