Polizist nach 66 Jahren als Mädchenmörder entlarvt

Mörder starb, bevor er zur Rechenschaft gezogen werden konnte

Zur Rechenschaft gezogen wurde der Mann aber nie: Er war 2006 im Alter von 70 Jahren in Las Vegas gestorben. Dorthin sei er nach seiner Pensionierung gezogen. Der Bruder des ermordeten Mädchens sagte der „Chicago Tribune“: „Das Einzige, was mir durch den Kopf geht, ist, dass er ein annehmbares Leben führen konnte, bevor er starb. Er hat nie für seine Taten gebüßt.“