Cold Case geklärt
Polizist nach 66 Jahren als Mädchenmörder entlarvt
66 Jahre sind vergangen, seit ein damals achtjähriges Schulmädchen in Chicago auf den Weg in die Kirche entführt und ermordet worden war. Nun konnte der Cold Case durch moderne DNS-Analysen endlich geklärt werden. Der Täter ist ein ehemaliger Polizist.
Am 12. November 1960, einem Samstag, war das acht Jahre alte Mädchen zu Fuß zur Messe, ist dort jedoch nie angekommen. Stunden später hat ein Lieferant die Leiche der Achtjährigen in einem Graben außerhalb der Großstadt entdeckt. Sie war mit zwei Kopfschüssen getötet worden.
Mädchenmord wurde zum Cold Case
Die Fahnder fanden damals unter anderem eine Patronenhülse sowie Fingerabdrücke auf dem Riemen der Handtasche und der Bibel des Mädchens. Doch sie konnten die Spuren niemandem zuordnen. Der Fall wurde trotz zahlreicher Befragungen und ballistischer Tests zu einem Cold Case.
Ermittlern gelingt nach 66 Jahren Durchbruch
Der Durchbruch gelang den Ermittlern den Berichten zufolge mithilfe der Bundespolizei FBI im Sommer dieses Jahres nach einem DNS-Abgleich – die Fahnder ordneten die Spuren einem damaligen Polizeibeamten zu, der in Chicago später selbst als Detektiv der Mordkommission arbeitete. Er war seinerzeit 24 Jahre alt und lebte in der Nähe des Opfers.
Mörder starb, bevor er zur Rechenschaft gezogen werden konnte
Zur Rechenschaft gezogen wurde der Mann aber nie: Er war 2006 im Alter von 70 Jahren in Las Vegas gestorben. Dorthin sei er nach seiner Pensionierung gezogen. Der Bruder des ermordeten Mädchens sagte der „Chicago Tribune“: „Das Einzige, was mir durch den Kopf geht, ist, dass er ein annehmbares Leben führen konnte, bevor er starb. Er hat nie für seine Taten gebüßt.“
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