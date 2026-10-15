Falsche Bank-Mitarbeiterin zockte Senior (87) ab

Dreiste Betrugsmasche in Wien-Meidling: Ein 87-Jähriger wurde von einer unbekannten Frau am Telefon getäuscht. Sie gab sich als Bank-Mitarbeiterin aus und brachte den Pensionisten dazu, eine Tasche mit Bargeld auf offener Straße zu deponieren. Der Schaden liegt im sechsstelligen Eurobereich.