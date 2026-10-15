Trump verbietet Livestream von Hinrichtung doch

„Ich denke, dass die Übertragung der Hinrichtung im Livestream für alle ein starkes Abschreckungsmittel hätte sein können, damit die Welt sieht, wie Amerika mit Terroristen und Abschaum wie Hasan umgeht“, schrieb Trump. Viele gute und wohlmeinende Menschen würden es jedoch vorziehen, seinen Tod weder per Livestream noch über andere visuelle Medien mitzuverfolgen.