Bergsteiger hilft Familien nach Flutkatastrophe

Hans Goger stellt die Vorträge über seine Expeditionen in den Dienst der guten Sache. Morgen, Donnerstag, ist er in Oberschützen zu Gast.
Sein Herz schlägt für die höchsten Berge unserer Erde – und die Ärmsten der Armen dieser Welt. Extrembergsteiger Hans Goger hilft, wo er kann. Im Dorf Dhawa in Nepal, das immer wieder von heftigen Erdbeben schwer betroffen ist, hat er mit Niklas Koller und Maximilian Igler den Bau einer „Burgenlandschule“ organisiert und mithilfe von Spenden finanziert. Erst dank dieser Initiative konnte dort für Kinder regelmäßiger Unterricht sichergestellt werden.
Häuser und Felder komplett zerstört
Ende August erschütterte ein Gletscherabbruch mit einer Sturzflutkatastrophe das Land im Himalaya-Gebirge. Der Ursprung lag in der Rasuwa-Region, eine Spur der Verwüstung zog sich durch die Gebiete flussabwärts. Häuser, Straßen, Felder und lebenswichtige Versorgungsdienste wurden teils komplett zerstört. Ganze Gemeinden sind völlig verschwunden.
„Viele Familien trauern nicht nur um ihre verunglückten Angehörigen. Sie haben auch ihr Zuhause und ihre Existenzgrundlage verloren. Ihre Zukunft ist ungewiss“, teilt der gemeinnützige Verein EcoHimal Austria mit. Um die Aufbauarbeit zu unterstützen, stellt Goger die Multimedia-Vorträge über seine Expeditionen in den Dienst der guten Sache.
Vortrag in Oberschützen
Am Donnerstag ist der Abenteurer im Haus der Volkskultur in Oberschützen zu Gast. Unter dem Titel „Die Berge Afrikas“ schildert er seine spannenden Touren auf den Kilimandscharo, mit 5895 Metern den höchsten Gipfel des Schwarzen Kontinents, und den 5199 Meter hohen Mount Kenya. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt: Freie Spende! Die Einnahmen kommen der Hochwasserhilfe Nepal zugute.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.