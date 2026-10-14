Bergsteiger hilft Familien nach Flutkatastrophe

Sein Herz schlägt für die höchsten Berge unserer Erde – und die Ärmsten der Armen dieser Welt. Extrembergsteiger Hans Goger hilft, wo er kann. Im Dorf Dhawa in Nepal, das immer wieder von heftigen Erdbeben schwer betroffen ist, hat er mit Niklas Koller und Maximilian Igler den Bau einer „Burgenlandschule“ organisiert und mithilfe von Spenden finanziert. Erst dank dieser Initiative konnte dort für Kinder regelmäßiger Unterricht sichergestellt werden.