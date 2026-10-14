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In Nepal

Bergsteiger hilft Familien nach Flutkatastrophe

Burgenland
14.10.2026 11:00
Auf dem höchsten Gipfel Afrikas: Hans Goger spendet den Erlös seiner Vorträge den notleidenden ...
Auf dem höchsten Gipfel Afrikas: Hans Goger spendet den Erlös seiner Vorträge den notleidenden Familien.(Bild: Team Goger)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Hans Goger stellt die Vorträge über seine Expeditionen in den Dienst der guten Sache. Morgen, Donnerstag, ist er in Oberschützen zu Gast.

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Sein Herz schlägt für die höchsten Berge unserer Erde – und die Ärmsten der Armen dieser Welt. Extrembergsteiger Hans Goger hilft, wo er kann. Im Dorf Dhawa in Nepal, das immer wieder von heftigen Erdbeben schwer betroffen ist, hat er mit Niklas Koller und Maximilian Igler den Bau einer „Burgenlandschule“ organisiert und mithilfe von Spenden finanziert. Erst dank dieser Initiative konnte dort für Kinder regelmäßiger Unterricht sichergestellt werden.

Häuser und Felder komplett zerstört
Ende August erschütterte ein Gletscherabbruch mit einer Sturzflutkatastrophe das Land im Himalaya-Gebirge. Der Ursprung lag in der Rasuwa-Region, eine Spur der Verwüstung zog sich durch die Gebiete flussabwärts. Häuser, Straßen, Felder und lebenswichtige Versorgungsdienste wurden teils komplett zerstört. Ganze Gemeinden sind völlig verschwunden.

„Viele Familien trauern nicht nur um ihre verunglückten Angehörigen. Sie haben auch ihr Zuhause und ihre Existenzgrundlage verloren. Ihre Zukunft ist ungewiss“, teilt der gemeinnützige Verein EcoHimal Austria mit. Um die Aufbauarbeit zu unterstützen, stellt Goger die Multimedia-Vorträge über seine Expeditionen in den Dienst der guten Sache.

Vortrag in Oberschützen
Am Donnerstag ist der Abenteurer im Haus der Volkskultur in Oberschützen zu Gast. Unter dem Titel „Die Berge Afrikas“ schildert er seine spannenden Touren auf den Kilimandscharo, mit 5895 Metern den höchsten Gipfel des Schwarzen Kontinents, und den 5199 Meter hohen Mount Kenya. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt: Freie Spende! Die Einnahmen kommen der Hochwasserhilfe Nepal zugute.

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