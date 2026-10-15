Ballermann-Star Milla Pink hatte heftigen Unfall

Der Schock sitzt tief bei Ballermann-Sängerin Milla Pink! Sie war am Dienstagabend in einen Autounfall verwickelt. Verletzt wurde wohl niemand, beide involvierten Autos erlitten aber einen Totalschaden.
Am Dienstag geriet Milla Pink auf der Autobahn A8 bei Pforzheim (Baden-Württemberg) in einen Autounfall. Nach Angaben der Polizei sei die Sängerin mit ihrem Fahrzeug auf einen anderen Wagen aufgefahren. Sie sei der anderen Unfallbeteiligten ins Heck gekracht, dabei habe sich deren Fahrzeug gedreht und sei in die Leitplanke geschleudert worden.
In diesem Instagram-Reel, welches Milla am Donnerstag voriger Woche postete, sieht man am Anfang ihr (Unfall)-Auto.
Der Aufprall war wohl ziemlich heftig: Beide Autos mussten abgeschleppt werden und wurden als Totalschaden deklariert. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 30.000 Euro beziffert.
Keine Verletzten
Trotz der Wucht des Aufpralls gab es laut Polizei keine Verletzten. Gegen die 40-Jährige sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.
Star auf Mallorcabühne
Milla Pink ist vor allem durch ihre Auftritte in der Mallorca- und Ballermannszene bekannt. Sie gehört zum festen Programm des berühmten „Mega Park Mallorca“, wo sie regelmäßig vor tausenden Partygästen live auftritt. Ihre zweite Single „Auf dem Besen an den Tresen“ war ein Mega-Erfolg und generierte über 18 Millionen Streams auf Spotify.
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