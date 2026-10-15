Ballermann-Star Milla Pink hatte heftigen Unfall

Am Dienstag geriet Milla Pink auf der Autobahn A8 bei Pforzheim (Baden-Württemberg) in einen Autounfall. Nach Angaben der Polizei sei die Sängerin mit ihrem Fahrzeug auf einen anderen Wagen aufgefahren. Sie sei der anderen Unfallbeteiligten ins Heck gekracht, dabei habe sich deren Fahrzeug gedreht und sei in die Leitplanke geschleudert worden.



In diesem Instagram-Reel, welches Milla am Donnerstag voriger Woche postete, sieht man am Anfang ihr (Unfall)-Auto.