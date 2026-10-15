Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Totalschaden!

Ballermann-Star Milla Pink hatte heftigen Unfall

Society International
15.10.2026 15:03
Ballermann-Sängerin Milla Pink (40) war am Dienstag in einen Autounfall verwickelt.
Ballermann-Sängerin Milla Pink (40) war am Dienstag in einen Autounfall verwickelt.(Bild: APA/APA-Images / Action Press / Matthias Wehnert)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Schock sitzt tief bei Ballermann-Sängerin Milla Pink! Sie war am Dienstagabend in einen Autounfall verwickelt. Verletzt wurde wohl niemand, beide involvierten Autos erlitten aber einen Totalschaden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Dienstag geriet Milla Pink auf der Autobahn A8 bei Pforzheim (Baden-Württemberg) in einen Autounfall. Nach Angaben der Polizei sei die Sängerin mit ihrem Fahrzeug auf einen anderen Wagen aufgefahren. Sie sei der anderen Unfallbeteiligten ins Heck gekracht, dabei habe sich deren Fahrzeug gedreht und sei in die Leitplanke geschleudert worden. 

In diesem Instagram-Reel, welches Milla am Donnerstag voriger Woche postete, sieht man am Anfang ihr (Unfall)-Auto. 

Der Aufprall war wohl ziemlich heftig: Beide Autos mussten abgeschleppt werden und wurden als Totalschaden deklariert. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 30.000 Euro beziffert. 

Keine Verletzten
Trotz der Wucht des Aufpralls gab es laut Polizei keine Verletzten. Gegen die 40-Jährige sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. 

Lesen Sie auch:
Veronika Aigner genoss mit ihrem Freund Roland den Urlaub auf Mallorca.
Im Megapark gefeiert
Ski-Star genoss Liebesurlaub am „Ballermann“
29.04.2026
„Stringelingeling“
Gabalier-Cousin veröffentlicht Ballermann-Song
16.07.2025

Star auf Mallorcabühne
Milla Pink ist vor allem durch ihre Auftritte in der Mallorca- und Ballermannszene bekannt. Sie gehört zum festen Programm des berühmten „Mega Park Mallorca“, wo sie regelmäßig vor tausenden Partygästen live auftritt. Ihre zweite Single „Auf dem Besen an den Tresen“ war ein Mega-Erfolg und generierte über 18 Millionen Streams auf Spotify. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
15.10.2026 15:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.149 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
111.378 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Ausland
Witwe verschenkt ihre Millionen-Villa am Comer See
98.952 mal gelesen
Im malerischen Ort Varenna am Ostufer des Comer Sees wird eine Villa im Wert von mehr als 1,6 ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1087 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
886 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
686 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Society International
Totalschaden!
Ballermann-Star Milla Pink hatte heftigen Unfall
„Es war schwer“
Darum zog McConaughey für kurze Zeit in die Wüste
„Titanic“-Hommage
Céline Dion: Barbie trägt blauen Herz-Anhänger
Schock-Diagnose
Sarah Kuttner macht Brustkrebs öffentlich
So ist es wirklich!
Kendall Jenner packt über Sex mit Delevingne aus
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf