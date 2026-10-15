Massenansturm: BMW muss Abfindungsprogramm stoppen

China-Markt bricht ein

Grund für die schlechten Absatzzahlen bei BMW ist unter anderem der Markteinbruch in China. Obwohl der deutsche Autobauer im dritten Quartal in Europa und den USA mehr Autos verkauften als vor einem Jahr, müssen sie auf Konzernebene einen Rückgang von 6,3 Prozent auf 551.072 Fahrzeuge hinnehmen – die „Krone“ berichtete. In China leiden derzeit alle deutschen Hersteller unter einem Preiskrieg in einem insgesamt schrumpfenden Markt.