Weihnachtseinkauf im Oktober? Kunden sind dagegen

Es geht gefühlt jedes Jahr früher los: Schon seit September zieren in vielen Geschäften Christbaumkugeln, Kekse und Co. die Regale. Bei Kunden stößt das auf wenig Gegenliebe: 79 Prozent der Österreicher wünschen sich, dass Weihnachtssüßigkeiten und -dekorationen frühestens ab November angeboten werden, wie eine Studie der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) ergibt. Nur zwei bis drei Prozent wollen bereits im September für Weihnachten shoppen. Auffallend ist zudem: Ältere Konsumentinnen und Konsumenten wollen Weihnachten grundsätzliche später in den Regalen sehen als jüngere.