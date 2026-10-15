Sarah Ferguson im Haus von Andrew „unerwünscht“!

„Freunde erzählen mir, dass sie beide sie in den letzten Wochen in ihrem neuen Haus besucht haben. Ich glaube nicht, dass sie sich im Moment in der Öffentlichkeit mit ihr zeigen wollen, und ihr ist wahrscheinlich auch klar, dass das keine gute Idee ist, aber hinter den Kulissen tauschen sie sich aus und versuchen, einander beizustehen.