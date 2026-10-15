Gift-Krimi: HiPP-Verdächtiger aus U-Haft entlassen

Rattengift auch bei Verdächtigem zu Hause gefunden

An der Wohnadresse des 39-jährigen Verdächtigen war im Frühjahr Rattengift sichergestellt worden, das laut Staatsanwaltschaft in Konzentration und Verhältnis mit jenem vergleichbar ist, das im sichergestellten Glas gefunden wurde. Ein Beweis, dass es sich um dasselbe Gift handle, sei das jedoch nicht, hatte es geheißen. Der gebürtige Slowake bestreitet, mit der Tat etwas zu tun zu haben, gestand jedoch eine Urkundenfälschung – nämlich gefälschte Gehaltszettel für einen Kredit.