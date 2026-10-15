Pleitegeier krallt sich die nächsten zwei Betriebe

Kein Tag ohne eine Pleite in Tirol! Am Donnerstag wurde bekannt, dass über ein Reinigungsunternehmen in Landeck und über ein Unternehmen in Thaur, das auf Medientechnik spezialisiert ist, ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
In zwei Pressemitteilungen verlautbarte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV), dass einerseits in Landeck über ein Reinigungsunternehmen und andererseits in Thaur über die R2 Solutions GmbH ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden sei.
Die Passiva des Reinigungsunternehmens belaufen sich auf rund 165.000 Euro, jene der R2 Solutions GmbH auf 88.200 Euro.
Der Geschäftsführer und alleinige Gesellschafter sah sich gezwungen das Unternehmen zu schließen und eine unselbstständige Tätigkeit aufzunehmen.
Der KSV in einer Aussendung
„Turnaround“ nicht möglich
Im Falle der R2 Solutions GmbH, die auf Medientechnik spezialisiert war, heißt es, dass „Umsatz und Gewinn ab dem Jahr 2025 rückläufig waren. Ein nachhaltiger Turnaround konnte nicht erreicht werden. Der Geschäftsführer und alleinige Gesellschafter sah sich gezwungen das Unternehmen zu schließen und eine unselbstständige Tätigkeit aufzunehmen“.
Reinigungsunternehmen gibt nicht auf
Unterdessen gibt das Reinigungsunternehmen in Landeck nicht so leicht auf. „Der Schuldner beabsichtigt eine Entschuldung im gegenständlichen Konkursverfahren und plant seinen Gläubigern entweder einen Sanierungsplan oder einen Zahlungsplan anzubieten“, heißt es vom KSV.
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