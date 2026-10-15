Pleitegeier krallt sich die nächsten zwei Betriebe

„Turnaround“ nicht möglich

Im Falle der R2 Solutions GmbH, die auf Medientechnik spezialisiert war, heißt es, dass „Umsatz und Gewinn ab dem Jahr 2025 rückläufig waren. Ein nachhaltiger Turnaround konnte nicht erreicht werden. Der Geschäftsführer und alleinige Gesellschafter sah sich gezwungen das Unternehmen zu schließen und eine unselbstständige Tätigkeit aufzunehmen“.