Box-Weltmeister stirbt beim Bingo-Spielen

Drama um den früheren Box-Weltmeister Jorge Castro: Der 59-jährige Argentinier starb nach einem Herzinfarkt – in einer Bingo-Halle in der Nähe von Buenos Aires.
Castro war gemeinsam mit seiner Tocher und seiner Ex-Frau, zu der er trotz Scheidung weiter eine gute Beziehung führte, bei einem Bingo-Event zu Gast.
Wie seine Tochter gegenüber argentinischen Medien berichtete, habe der 59-Jährige plötzlich über Brustschmerzen geklagt und sei wenig später zusammengebrochen. Der frühere Box-Champion wurde sofort in einen anderen Raum gebracht, dort wurden Reanimationsmaßnahmen gesetzt – doch man konnte Castro nicht mehr helfen.
Mittelgewicht-Weltmeister 1994
Der Argentinier, der 1987 sein Profi-Debüt feierte, kürte sich 1994 mit einem Punktsieg gegen Reggie Johnson zum Weltmeister im Mittelgewicht beim Boxverband WBA. Erst mehr als ein Jahr später musste er den Titel nach einer Niederlage gegen Shinji Takehara wieder abgeben.
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