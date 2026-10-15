Titelverteidigerin Polcanova steht im Achtelfinale

In der zweiten Hauptrunde feierte die Oberösterreicherin gegen die Kroatin Hana Arapovic (Nr. 23) einen 4:1-Sieg. Die als Nummer vier gesetzte Polcanova ist die letzte bei diesen Titelkämpfen verbliebene ÖTTV-Vertreterin. Um das Viertelfinale geht es am Freitag gegen die auf Position 16 gereihte Anna Hursey.