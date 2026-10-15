Achillessehne gerissen! Nächstes Drama um Kilde

Hiobsbotschaft aus dem Lager der norwegischen Skirennläufer: Alexander Aamodt Kilde ist am Mittwoch in Chile im Abfahrtstraining gestürzt und hat sich einen Achillessehnenriss zugezogen. Das teilte der norwegische Skiverband mit.
Der 34-jährige Kilde reist nun nach Innsbruck zurück, wo er sich mit seinem „vertrauten medizinischen Team“ weiteren Untersuchungen unterziehen sowie Behandlungsmöglichkeiten ausloten wird.
Norwegens Speedteam ist wie übrigens auch einige Rennläufer des ÖSV ein zweites Mal zum Training ins chilenische La Parva gereist.
Verletzungsseuche seit fast drei Jahren
Dem Lebensgefährten von Mikaela Shiffrin bleibt damit das Verletzungspech treu: Der Norweger war 2024 in Wengen gestürzt und musste nach schweren Schnittverletzungen und Komplikationen an der Schulter zwei Jahre pausieren. Zuletzt hatte er auch die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina verpasst.
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