Achillessehne gerissen! Nächstes Drama um Kilde

Verletzungsseuche seit fast drei Jahren

Dem Lebensgefährten von Mikaela Shiffrin bleibt damit das Verletzungspech treu: Der Norweger war 2024 in Wengen gestürzt und musste nach schweren Schnittverletzungen und Komplikationen an der Schulter zwei Jahre pausieren. Zuletzt hatte er auch die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina verpasst.