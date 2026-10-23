Hätten Sie auch gerne ein Zukunftsdepot?

Die Idee ist ja charmant: Jedes neugeborene österreichische Kind bekommt ein eigenes Konto, auf das der Staat eine Startprämie, und später Verwandte, Freunde und Bekannte bis zur Volljährigkeit einzahlen können. Dieses Geld wird mit regulierten Investmentfonds veranlagt, ist zudem steuerbefreit und ohne Spesen. Und ganz wichtig: Niemand hat Zugriff auf dieses Konto – bis auf das Kind selbst ab seiner Volljährigkeit.