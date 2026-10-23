Hitler-Spiel und Belästigung? Polizist suspendiert

Die Polizei kommt durch einzelne schwarze Schafe derzeit nicht zur Ruhe. Nach den erschreckenden Vorwürfen um eine mutmaßlich islamistische Polizeischülerin in Graz sorgt nun auch ein Fall eines erfahrenen Beamten in einer Spezialeinheit in Kärnten für Aufregung: Im Raum stehen strafrechtliche Verstöße von NS-Wiederbetätigung sowie ein Sittlichkeitsdelikt, wie „Krone“-Recherchen ergeben.