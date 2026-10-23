Steirische Exoten begeistern sogar ein Königshaus

Apfel, Weintraube, Kürbis: Denkt man an die Ernte im steirischen Herbst, sind es vor allem diese typischen g‘schmackigen Aushängeschilder, die einem sofort in den Sinn kommen. Dabei ist die Grüne Mark eine wahre Schatzkammer, in der auch so mancher fremder Exot inzwischen eine Heimat gefunden hat.