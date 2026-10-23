Ein Jahr danach: Fall Rohrbach „hinterließ Spuren“

Der Fall erschütterte das ganze Land: Nach einer lebensbedrohlichen Diagnose versuchten Ärzte im Krankenhaus Rohrbach verzweifelt, eine sterbende Patientin aus dem Mühlviertel in eine Spezialklinik für Herzchirurgie zu verlegen. Doch von Passau über Linz bis Wien gab es nur Absagen. Die Ärzte verloren den Kampf um das Leben der 54-jährigen Frau.