„Es reicht!“: Tausende Frauen legen Arbeit nieder

Altbekannte Forderungen erneuert

Das Aktionsbündnis FRAUEN*Streiken will, dass altbekannte Forderungen wie jene nach gerechtem Lohn endlich umgesetzt werden. „40 Prozent weniger Pension, 20 Prozent weniger Lohn und nur zwei Prozent der Männer, die in Karenz gehen – das ist obszön“, sagt Zdarsky. Sie fordert, dass man Haus- und Familienarbeit gerecht aufgeteilt und Frauen besser vor Gewalt geschützt werden.