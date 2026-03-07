Frauen sagen bei großer Demo in Graz: „Es reicht!“

Frauen verdienen in Österreich fast 18 Prozent weniger, obwohl mittlerweile mehr Frauen als Männer einen Hochschulabschluss haben. Sie leisten mehr unbezahlte Haus- und Familienarbeit. Die Pensionslücke klafft sogar bei rund 40 Prozent. Doch fast 85 Prozent der verurteilten Straftaten in der Steiermark wurden von Männern begangen. Gleichzeitig sorgte eine Umfrage kürzlich für internationale Schlagzeilen: Ein Drittel der befragten Männer (geboren zwischen 1997 und 2012) findet, dass eine Frau ihrem Mann „immer gehorchen sollte“.