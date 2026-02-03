Ungelöste Todesfälle: Die Mörder sind unter uns

Im Februar 2023 gab es nach einem Leichenfund in der kleinen Kärntner Ortschaft Edling Mordalarm: Eine Mutter war unweit ihres Zuhauses tot gefunden worden. Mittlerweile ist der Fall ein Cold Case – nicht der einzige, wie eine „Krone“-Recherche zeigt! Mehrere mysteriöse Kriminalrätsel konnten (noch) nicht gelöst werden.