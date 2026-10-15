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Erst eingebrochen, dann mit Luxus-Rad geflüchtet

Wien
15.10.2026 13:48
Mit Fotos dieses Tatverdächtigen fahndet die Wiener Polizei nach einem Einbruch am Währinger ...
Mit Fotos dieses Tatverdächtigen fahndet die Wiener Polizei nach einem Einbruch am Währinger Gürtel.(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einbruch am Wiener Währinger Gürtel: Unbekannte sollen die Eingangstür eines Geschäftslokals eingeschlagen und mehrere Gegenstände gestohlen haben. Mit einem hochpreisigen Fahrrad ergriff einer der Verdächtigen schließlich die Flucht. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach einem mutmaßlichen Täter.

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Einbruch mit anschließender Flucht auf zwei Rädern: Zwei bislang unbekannte Personen stehen im Verdacht, in ein Geschäftslokal am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund eingebrochen zu sein. Einer der Verdächtigen soll die Eingangstür eingeschlagen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben.

Mit gestohlenem Fahrrad aus dem Staub gemacht
Im Inneren soll der mutmaßliche Täter ein Mobiltelefon, ein Tablet sowie einen geringen Geldbetrag an sich genommen haben. Doch damit nicht genug: Vor seiner Flucht schnappte er sich auch noch ein hochpreisiges Fahrrad, das im Geschäft ausgestellt war. Mit dem Rad soll er anschließend in Richtung Sternwartestraße davongefahren sein.

Die Polizei fahndet nach diesem mutmaßlichen Täter, der nach einem Einbruch in ein ...
Die Polizei fahndet nach diesem mutmaßlichen Täter, der nach einem Einbruch in ein Geschäftslokal am Wiener Währinger Gürtel mit einem hochpreisigen Fahrrad in Richtung Sternwartestraße geflüchtet sein soll.(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)

Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise
Die Ermittler konnten Fotos eines Tatverdächtigen sichern. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun um die Veröffentlichung der Bilder und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Hinweise zur Identität des Verdächtigen oder zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich – auch anonym – beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter 01-31310-43800 zu melden.

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