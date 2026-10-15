Erst eingebrochen, dann mit Luxus-Rad geflüchtet

Mit gestohlenem Fahrrad aus dem Staub gemacht

Im Inneren soll der mutmaßliche Täter ein Mobiltelefon, ein Tablet sowie einen geringen Geldbetrag an sich genommen haben. Doch damit nicht genug: Vor seiner Flucht schnappte er sich auch noch ein hochpreisiges Fahrrad, das im Geschäft ausgestellt war. Mit dem Rad soll er anschließend in Richtung Sternwartestraße davongefahren sein.