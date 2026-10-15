El Niño: Iguazú-Fälle nach Rekordregen gesperrt

El Niño sorgt für Dürren und Überschwemmungen

Die Weltmeteorologie-Organisation (WMO) hatte in der vergangenen Woche erklärt, der aktuelle El Niño werde sich weiter verschärfen und im Dezember voraussichtlich seinen Höhepunkt erreichen. Dabei werde das Klimaphänomen wahrscheinlich in vielen Weltgegenden überdurchschnittlich hohe Temperaturen verursachen und durch veränderte Niederschlagsmuster je nach Region das „Risiko für Dürren und Überschwemmungen“ erhöhen.