Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Braune Wassermassen

El Niño: Iguazú-Fälle nach Rekordregen gesperrt

Ausland
15.10.2026 12:02
Videos zeigen, wie braune Wassermassen über die Felsen donnern.
Videos zeigen, wie braune Wassermassen über die Felsen donnern.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/ X @JuaniAyoroaOK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Iguazú-Wasserfälle an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien sind seit Wochenbeginn wegen eines Hochwassers gesperrt. Videos zeigen, wie braune Wassermassen die Felsen hinabstürzen. Experten machen das Klima-Phänomen El Niño für die Überschwemmungen verantwortlich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Behörden warnten auch vor einem Anstieg der Flüsse Paraná und Uruguay. Wie lange der Zugang zum Nationalpark Iguazú nicht möglich sein wird, wurde nicht mitgeteilt.

„Regnet ununterbrochen“
Der Leiter des Nationalparks, José María Hervás, erklärte, die Entscheidung sei aus Vorsichtsgründen getroffen worden, da „es ununterbrochen regnet“. Auch die Wassermengen, die von den flussaufwärts gelegenen Staudämmen am Fluss Iguazú abgelassen werden, würden nicht abnehmen.

Aktuelle Videos zeigen das dramatische Hochwasser an der beliebten Touristenattraktion: Anstelle der sonst kaskadenartigen Wasserfälle an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien stürzt ein wuchtiger, brauner Strom in die Tiefe. Um die Stege vor den Wassermassen zu schützen, wurden sogar Teile des Geländers demontiert.

El Niño sorgt für Dürren und Überschwemmungen
Die Weltmeteorologie-Organisation (WMO) hatte in der vergangenen Woche erklärt, der aktuelle El Niño werde sich weiter verschärfen und im Dezember voraussichtlich seinen Höhepunkt erreichen. Dabei werde das Klimaphänomen wahrscheinlich in vielen Weltgegenden überdurchschnittlich hohe Temperaturen verursachen und durch veränderte Niederschlagsmuster je nach Region das „Risiko für Dürren und Überschwemmungen“ erhöhen.

Lesen Sie auch:
Das Klimaphänomen El Niño kann Wetterextreme verursachen. 
Meer so warm wie nie
„Super“-Ereignis El Niño dürfte Rekorde brechen
11.10.2026
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
17.03.2026

Die Iguazú-Wasserfälle bestehen aus 275 Wasserfällen, von denen einige mehr als 80 Meter hoch sind, und zählen zum UNESCO-Welterbe. Schließungen des bei Touristen beliebten Parks aufgrund von Hochwasser hatte es bereits 2023 und 2024 gegeben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
15.10.2026 12:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf