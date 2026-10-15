Untreue, Krida: Ermittlungen gegen die Meinl Bank

Die WKStA bestätigte nun Ermittlungen zu Finanztransaktionen in den Jahren vor der Insolvenz der Meinl Bank, durch die Vermögenswerte in Höhe von rund 150 Millionen Euro „zweckentfremdet, geschmälert oder veruntreut – und damit teils dem Zugriff der Gläubiger entzogen worden sein sollen“. Die Meinl Bank, die später in Anglo Austrian Bank umbenannt wurde, ist 2020 in die Pleite geschlittert.