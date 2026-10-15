Papst hatte ruhige Nacht, Trump wünscht Genesung

Gab öfter Differenzen zwischen Trump und Papst

Trump und der erste US-amerikanische Papst hatten sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch übereinander geäußert. Leo forderte in den USA eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Umgang der Regierung mit Migranten. Er bezeichnete das Vorgehen der Trump-Regierung gegen Einwanderer als äußerst respektlos und kritisierte deren aus seiner Sicht unmenschliche Behandlung. Zudem kritisierte Leo den Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Trump hatte den Papst Anfang des Jahres in einem Beitrag im Internet als „schrecklich in der Außenpolitik“ und „schwach bei der Kriminalitätsbekämpfung“ bezeichnet.