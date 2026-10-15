Alexander Zverev steht im Halbfinale von Shanghai und hat weiterhin die Chance auf seinen ersten Masters-1000-Titel in dieser Saison.
Der deutsche Tennisstar, bei dem von Knöchelproblemen aus den Vorrunden nichts zu sehen war, setzte sich im Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur 6:4, 6:4 durch und trifft im Kampf um den Finaleinzug auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Die beiden Duelle mit de Minaur davor – jeweils beim Laver Cup – hatte Zverev verloren.
Sollte Zverev in Shanghai triumphieren, würde ihm für das Erklimmen von Weltranglistenplatz eins bereits der Halbfinaleinzug beim Turnier in Wien in zwei Wochen reichen. Mit einem Shanghai-Finale müsste er in Wien den Titel holen.
Sinner wird bald abgelöst
Mittlerweile ist sicher, dass Zverev per Jahresende auf jeden Fall Nummer eins ist. Aktuell führt Jannik Sinner noch das Ranking an. Der Südtiroler hat seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme jedoch vorzeitig beendet und kann seine Weltranglistenpunkte aus dem Vorjahr nicht mehr verteidigen.
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