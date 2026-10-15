Alexander Zverev steht im Halbfinale von Shanghai

Der deutsche Tennisstar, bei dem von Knöchelproblemen aus den Vorrunden nichts zu sehen war, setzte sich im Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur 6:4, 6:4 durch und trifft im Kampf um den Finaleinzug auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Die beiden Duelle mit de Minaur davor – jeweils beim Laver Cup – hatte Zverev verloren.