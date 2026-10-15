Kamera am Klo
Mädchen gefilmt: 90 Jahre Haft für Turn-Trainer
Eine US-Richterin hat gegen einen Nachwuchstrainer, der minderjährige Turnerinnen heimlich auf der Toilette gefilmt hat, knallhart durchgegriffen. Der 39-jährige Angeklagte fasste wegen Darstellung sexuellen Kindesmissbrauchs die Höchststrafe von insgesamt 90 Jahren Gefängnis aus.
Der 39-Jährige hatte sich in drei Anklagepunkten, für die er jeweils zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde, schuldig bekannt. Zwischen Dezember 2017 und April 2018 hatte er in einem Turnzentrum im US-Bundesstaat Mississippi eine versteckte Kamera in einer Toilette installiert und nach Angaben der Ermittler mindestens zehn Minderjährige nackt oder beim Entkleiden gefilmt.
Die Aufnahmen wurden erst Jahre später auf seinen Computern gefunden, als Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Gardner in Iowa im Raum standen.
Trainer arbeitete an renommierter Nachwuchsakademie
In diesem Bundesstaat hatte der Verurteilte an einer renommierten Nachwuchsakademie gearbeitet. Dort sollen die Verantwortlichen von den Vorwürfen gewusst, jedoch zunächst nichts unternommen haben. Der Fall warf erneut die Frage auf, ob die Verbände in den USA genug tun, um Sportlerinnen vor sexuellem Missbrauch durch einflussreiche Trainer zu schützen.
Mehrere Zivilklagen noch anhängig
Denn ehemalige Turnerinnen warfen Gardner zudem vor, seine Stellung als Trainer ausgenutzt zu haben. In diesem Zusammenhang ist er bisher nicht angeklagt. Mehrere Zivilklagen gegen Gardner, den US-Turnverband USA Gymnastics und Gardners damaligen Arbeitgeber sind noch anhängig.
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