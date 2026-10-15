Mädchen gefilmt: 90 Jahre Haft für Turn-Trainer

Trainer arbeitete an renommierter Nachwuchsakademie

In diesem Bundesstaat hatte der Verurteilte an einer renommierten Nachwuchsakademie gearbeitet. Dort sollen die Verantwortlichen von den Vorwürfen gewusst, jedoch zunächst nichts unternommen haben. Der Fall warf erneut die Frage auf, ob die Verbände in den USA genug tun, um Sportlerinnen vor sexuellem Missbrauch durch einflussreiche Trainer zu schützen.