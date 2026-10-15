Wirbel um verschwundene Hofer-Einkaufswägen

Der kritisierte Diskonter betont in einer Stellungnahme, dass man „grundsätzlich auf ein einheitliches Einkaufswagenmodell“ setze. „Wir sind jedoch bestrebt, den Einkauf für unsere Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten und auf unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen. Daher kommen in Filialen mit eingeschränkten Platzverhältnissen teilweise auch Einkaufswagen mit geringerem Volumen zum Einsatz“, so das Unternehmen weiter.