Cold Case um Leiche im Wald: Spur nach Deutschland

Keine Anzeige, weil Jäger „Wildtiere im Revier nicht stören wollte“

Das deckt sich auch mit Angaben des Waldbesitzers, in dessen Eigenjagd die Leiche lag. Er gestand der Polizei, dass er den Toten schon im Jahr 2014 oder 2015 entdeckt hatte. Das zeigte er allerdings nicht an, weil der Jäger „die Wildtiere im Jagdrevier nicht stören“ wollte, hieß es seitens der Ermittler. Erst als der Großgrundbesitz übergeben werden sollte, brachte der Jäger den Fall schließlich elf Jahre danach doch noch zur Anzeige und die Ermittlungen ins Rollen. Bisher kann auch ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, konkrete Hinweise darauf gibt es allerdings auch nicht.