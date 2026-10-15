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Tragödie in Pakistan

Dach von Schule brach ein – Mindestens 35 Tote

Ausland
15.10.2026 12:34
Menschenmengen versammeln sich vor der Schule, deren Dach eingebrochen ist.
Menschenmengen versammeln sich vor der Schule, deren Dach eingebrochen ist.(Bild: EPA/BILAWAL ARBAB)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Pakistan ist am Donnerstag das Dach einer Schule eingestürzt. Mindestens 34 Schüler und eine Lehrerin kamen dabei ums Leben. Es wird befürchtet, dass die Opferzahl steigen könnte.

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Der Vorfall ereignete sich laut Polizei und Rettungskräften in Peshawar, im Nordwesten des Landes. Die Rettungsarbeiten dauern an. Unter den Toten seien sechs Mädchen, hieß es am Donnerstag.

Kinder waren in den Klassen
Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren waren in den Klassenzimmern, als das Dach am frühen Morgen einstürzte, sagte Bilal Faizi, Sprecher der pakistanischen Rettungsdienste. Mehr als 40 Menschen seien teils schwer verletzt und zur Behandlung in das städtische Krankenhaus gebracht worden, sagte Klinik-Sprecher Mohamed Asim.

Ein Video zeigt, wie eine Menschenschlange vor der Schule versucht, den Schutt aus dem Gebäude zu entfernen:

Mehrere Kinder seien von herabstürzenden Stahlstangen getroffen worden und befänden sich in kritischem Zustand. Er befürchte daher, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könne.

Enge Gassen erschwerten Rettungsarbeiten
Die Schule liegt in einem dicht besiedelten Wohnviertel mit engen Straßen, was die Rettungsarbeiten nach Angaben der Einsatzkräfte erschwerte. Gegen Mittag waren die Rettungsarbeiten aber weitgehend abgeschlossen, lediglich Aufräumarbeiten dauerten noch an, teilte Sprecher Faizi mit. Vermisst werde laut Behörden niemand mehr.

Bei Eltern brach Panik aus
Stundenlang hatten Dutzende Rettungskräfte versucht, eingeschlossene Kinder zu bergen. Unterstützt wurden sie dabei örtlichen Medienberichten zufolge auch von Freiwilligen, die Trümmer wegräumten. Fernsehaufnahmen zeigten Eltern, die panisch durch die Straßen rannten und Krankenwagen, die Kinder in die Krankenhäuser brachten.

Das eingestürzte Gebäude hatte laut Polizei drei Etagen. Der Eigentümer der Schule sei festgenommen und Ermittlungen seien eingeleitet worden. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar.

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Eine gesamte Nation zutiefst erschüttert
Pakistans Vize-Premierminister und Außenminister Ishaq Dar sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Die Tragödie erschüttere „die gesamte Nation“ zutiefst. Die Versorgung der Opfer habe nun oberste Priorität. Er forderte verbesserte Sicherheitsstandards an Schulen, um solche Tragödien künftig zu verhindern.

Gebäudeeinstürze mit Toten kein Einzelfall in Pakistan
In Pakistan kommt es immer wieder zu Gebäudeeinstürzen. Als Ursachen gelten häufig Mängel bei den Sicherheitsstandards und der Einsatz minderwertiger Baumaterialien. Erst im Juni starben mehr als ein Dutzend Kinder in Lahore, als das Dach eines privaten Nachhilfeinstituts einstürzte. Teile des Gebäudes befanden sich Berichten zufolge damals noch im Bau.

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