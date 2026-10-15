Dach von Schule brach ein – Mindestens 35 Tote

Gebäudeeinstürze mit Toten kein Einzelfall in Pakistan

In Pakistan kommt es immer wieder zu Gebäudeeinstürzen. Als Ursachen gelten häufig Mängel bei den Sicherheitsstandards und der Einsatz minderwertiger Baumaterialien. Erst im Juni starben mehr als ein Dutzend Kinder in Lahore, als das Dach eines privaten Nachhilfeinstituts einstürzte. Teile des Gebäudes befanden sich Berichten zufolge damals noch im Bau.