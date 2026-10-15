Dominic Thiem: „Ich schlüpfe in eine neue Rolle“

Dominic Thiem zu Gast im krone.tv-Sportstudio! Die ehemalige Nummer drei der Welt spricht im Vorfeld der näher rückenden Erste Bank Open über „sein“ Format „Red Bull Bassline“, seine besondere Rolle darin, seine Erfahrungen in der Stadthalle, die schwierige Zeit nach großen Erfolgen, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Alexander Zverev.