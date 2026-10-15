Schlepper-Freilassungen: EuGH verurteilt Ungarn

Vorerst keine Geldstrafe verhängt

Überdies verstieß die Regelung laut den Richtern gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit: Die Umwandlung der Haft und die Freilassung erfolgten automatisch, ohne die konkreten Umstände der Straftat oder die persönlichen Verhältnisse des Verurteilten individuell zu prüfen. Auch ein Rückkehrverbot, dessen Dauer der ursprünglich verhängten Haftstrafe entspricht, reiche nicht aus, um diese fehlende Einzelfallprüfung zu ersetzen. Besonders schwer wiegt aus Sicht des Gerichts, dass die Regelung auch Straftaten erfasste, für die das EU-Recht bei erschwerenden Umständen - etwa bei bandenmäßiger Begehung, aus Gewinnstreben oder bei Gefährdung des Lebens der Geschleppten - einen Strafrahmen mit einer Höchstgrenze von mindestens acht Jahren vorsieht.