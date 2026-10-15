EU-Kommission verwirft Pläne für 2500 neue Beamte

Ein Signal, aber keine Entwarnung

Dass der irische Ratsvorsitz nun der Argumentation Österreichs und seiner Partner folgt, sei ein klares Signal. Doch Bauer gibt keine Entwarnung: „Jetzt werden wir sicherstellen, dass das auch in den weiteren Verhandlungen so bleibt.“ Denn der große Budgetstreit um den Finanzrahmen 2028 bis 2034 ist noch längst nicht entschieden. Die Kommission hatte ursprünglich knapp zwei Billionen Euro veranschlagt – Irland schlägt jetzt 1,826 Billionen vor, den Nettozahlern immer noch zu viel.