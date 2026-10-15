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Nach Sponsor-Rückzug

Eishockey-Meister entfernt Graz aus seinem Logo

Steiermark
15.10.2026 13:54
Die Graz99ers (hier Manuel Ganahl) treten bis Sonntag nur als „99ers“ auf.
Die Graz99ers (hier Manuel Ganahl) treten bis Sonntag nur als „99ers“ auf.(Bild: Krone KREATIV/GEPA/99ers)
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Von Steirerkrone

Nach den angekündigten finanziellen Kürzungen der Stadt Graz gegenüber den drei Spitzensport-Teams Sturm, GAK und Graz99ers setzt der Eishockey-Meister einen ersten Schritt. Als „stiller Protest“ wurde der Graz-Schriftzug aus dem 99ers-Logo entfernt. 

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„Das ist ein rabenschwarzer Tag für die ehemalige Sport-Hauptstadt Graz!“, hatte 99ers-Manager Bernd Vollmann zuletzt nach dem Aus des Sponsorings seitens der Holding Graz gewettert. „Jene drei Profisportvereine (Anm. Sturm, GAK, Graz99ers), die in den letzten Jahren das Bild dieser Stadt geprägt haben, national und international mit ihren Erfolgen die Stadt Graz weit über die Grenzen hinaus repräsentiert und die Identität unserer Stadt mitgestaltet haben, werden einfach fallen gelassen.“ 

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In einem ersten Schritt lässt der Eishockey-Meister, der am Freitag in der Liga auswärts bei Villach gastiert, jetzt „Graz“ fallen. „Als Art stiller Protest, aber dennoch unmissverständliches Zeichen, streichen die Graz99ers ab morgigem Freitag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 24.00 Uhr, das Graz aus ihren Namens-, Schrift- und Logozügen“, ließen die 99ers via Aussendung wissen. Zudem werde man weitere, gemeinsame Maßnahmen mit Sturm und dem GAK planen. Das letzte Wort in der Causa ist noch lange nicht gesprochen.

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