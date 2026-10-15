Eishockey-Meister entfernt Graz aus seinem Logo

In einem ersten Schritt lässt der Eishockey-Meister, der am Freitag in der Liga auswärts bei Villach gastiert, jetzt „Graz“ fallen. „Als Art stiller Protest, aber dennoch unmissverständliches Zeichen, streichen die Graz99ers ab morgigem Freitag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 24.00 Uhr, das Graz aus ihren Namens-, Schrift- und Logozügen“, ließen die 99ers via Aussendung wissen. Zudem werde man weitere, gemeinsame Maßnahmen mit Sturm und dem GAK planen. Das letzte Wort in der Causa ist noch lange nicht gesprochen.